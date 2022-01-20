Politico: США дозволили Естонії, Латвії та Литві передати зброю Україні

США дали добро балтійським союзникам НАТО - Естонії, Литві та Латвії - на постачання зброї американського виробництва в Україну. Тепер ці країни можуть передати Києву протитанкові ракети та ракети класу "земля-повітря".

Про це повідомляє Politico із посиланням на представника Адміністрації президента США, який говорив на умовах анонімності. За даними видання, Держдеп схвалив запити Латвії, Естонії та Литви 19 січня.

Відповідно до правил експортного контролю, країни мали отримати дозвіл Держдепартаменту, перш ніж передавати свою зброю Україні. Підписання передачі американського обладнання третій стороні - складний процес, який вимагає перевірки та схвалення з боку кількох агенцій в уряді США. Чиновник Адміністрації відмовився перерахувати конкретну зброю, яку схвалили для передачі.

У грудні 2021 року голова Департаменту міжнародного співробітництва Естонії Пеетер Куймет, заявив, що країна розглядає можливість відправки Україні своїх протитанкових ракет Javelin і 122-мм гаубиць і очікує на схвалення США для Javelin. Того ж місяця міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас пообіцяв відправити в Україну летальну зброю, проте відмовився уточнити, що це може бути. У січні міністр оборони Латвії заявив, що його країна продовжить надавати допомогу Україні й передасть летальне озброєння. Politico пише, що Естонія і Литва вже мають Javelin, і їм, ймовірно, потрібно розпочати заміну своїх запасів новішими версіями ракет, оскільки нинішні починають старіти

Найближчими днями адміністрація Байдена також розпочне процес постачання в Україну протитанкових ракет, боєприпасів та іншого обладнання на суму $200 мільйонів. У 2021 році США передали Україні зброї та військову техніку на суму $650 мільйонів, що є найбільшим показником з моменту початку надання допомоги у 2014 році. За матеріалами babel.ua