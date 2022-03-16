Путін забув, що тирани відходять - прем'єр Польщі

Київ зараз є форпостом захисту європейських цінностей, і Європа має допомогти Україні боротися за свою незалежність.

На цьому наголосив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Києва, передає кореспондент Укрінформу.

“Київ захищається і захищає базові європейські цінності. Я дивлюся в очі усім європейським лідерам. Київ сьогодні стоїть на першій лінії оборони найбільших європейських цінностей: свободи, незалежності, свободи вибору життя чи демократії”, - підкреслив глава польського уряду.

За його словами, багато хто ще 20 днів тому не міг би повірити, що вся Україна так героїчно боротиметься за кожен клаптик землі, кожне людське життя, кожну вулицю, кожен дитсадок і школу, оскільки варварська атака Росії - це вже не атака на лінію фронту, а це атака на жінок і дітей.

Моравецький зауважив, що близько сотні українських дітей варварськи вбито в результаті російської агресії.

“Якщо Європа думає, що, втративши Україну, буде тією ж Європою, то ті, хто так вважає, глибоко помиляються. Така Європа була б символом поразки, символом слабкості і приниження. Тому ми всі разом не можемо цього допустити”,- підкреслив польський прем’єр-міністр.

Він також зазначив, що у Європі часом лунають голоси, що санкції проти Росії загрожують їхньому комфорту.

“Ну то як, друзі з Іспанії, Австрії або Італії? Ваш комфорт важливіший, ніж сьози і кров дітей тут, у серці України? Напевно ні. Сподіваюся, що ви ще маєте свої власні серця, сумління, аби це засудити”, - підкреслив глава польського уряду.

За його словами, краще одягнути теплі светри і якнайшвидше позбавити Росію кисню, тобто грошей від продажу енергоносіїв.

“Не повинно бути жодних червоних ліній, якщо йдеться про санкції. Санкції мають бути якомога ширшими”, - наголосив Моравецький.

Водночас, за його словами, путін має зрозуміти просту істину, про яку він, напевно, забув: тирани теж відходять, а зло минає.

“Ми всі допомагаємо нашим українським сусідам у боротьбі за ці найвищі, найпрекрасніші цінності – людські й духовні цінності, які роблять людей чесними. Дякую за це всім надзвичайно відважним українським військовим, які зі зброєю в руках стають до нерівної боротьби. У цій нерівній боротьбі ми також тут, у Києві, і не тільки, докладаємо не одну цеглину (у те), аби Україна відвоювала свою свободу, а також мабутнє Європи”, - наголосив Моравецький.

Як повідомлялося, до України 15 березня прибули голова польського уряду Матеуш Моравецький, віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та прем'єр-міністр Словенії Янез Янша. Це перший візит міжнародних гостей такого рівня до Києва після початку збройної агресії росії проти України.