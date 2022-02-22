Рада ухвалила заяву щодо оголошення Росією незалежності "Л/ДНР"
Верховна рада прийняла звернення до парламентів світу та міжнародних організацій із закликом осудити визнання Росією незалежності маріонеткових утворень на території України. Депутати просять ввести жорсткі санкції щодо Росії, зокрема відключення від платіжних систем та заборону експорту до високих технологій до РФ.
Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.
"За" проєкт постанови No 7088 проголосували 336 депутатів.
"Цим рішенням Російська Федерація здійснила черговий акт агресії та вкотре грубо порушила державний суверенітет і територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів", - ідеться у документі.
"Верховна рада наголошує, що Крим і Донецька і Луганська області залишаються територіями України. Закликає іноземні держави не визнавати незалежність утворень на території України", - заявив голова ВР Руслан Стефанчук.
Як заявляли парламентарі, постанову переписали у більш жорсткій редакції, яка передбачає заклики до введення серйозних санкцій проти Росії. У прийнятому документі мова йде про заморозку ПП-2 та відключенні від SWIFT, а також заборону продажу в РФ високих технологій у сфері енергетики та ВПК.
"Ми дуже ретельно і зважено працювали. Дуже важлива річ, що брали участь в цьому всі представники фракцій. Ми хочемо висловити єдину позицію перед лицем тієї загрози, яка зараз існує. Йдеться про небезпеку повномасштабної війни. Ми просимо посилити санкції і це є наша позиція. Дається оцінка рішенню Путіна щодо визнання. Це продовження війни", - заявив народний від "СН" Олександр Мережко.
- Президент РФ Володимир Путін 21 лютого визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. 22 лютого рішення Путіна підтримала Держдума Росії. В МЗС РФ заявили, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.
- Відповідно до указу про визнання "Л/ДНР", Путін доручив Міністерству оборони "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до підписання з ними "договорів про дружбу і співробітництво", тобто фактично ввести російські війська на окупований Донбас. Техніку в Донецьку зафіксували вже під час виступу Путіна.
- Україна скликала Радбез ООН, США та ЄС анонсували санкції.
- Раніше Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.
- Загострення на Донбасі почалось 17 лютого – бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. У Міноборони, Генштабі та МЗС України наголошують, що українська армія не веде наступальних дій та закликають не довіряти пропаганді РФ та перевіряти інформацію.
- 18 лютого бойовики "Л/ДНР" заявили почали евакуацію людей та закликали жителів окупованих територій виїхати до РФ. Водночас чоловіків 18-55 років з окупованих територій не випускають через примусову мобілізацію.