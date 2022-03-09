Росія втратила з 24 лютого в Україні понад 12 тисяч військових, 317 танків, 49 літаків та 81 вертоліт - Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати російського окупанта на території України з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого станом на 9 березня орієнтовно становили понад 12 000 осіб особового складу, 317 танків, 1 070 бойових броньованих машин, 120 артилерійських систем, повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

Водночас Росія втратила за цей період 56 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), 28 засобів протиповітряної оборони (ППО), 49 літаків, 81 вертоліт, 482 одиниці автомобільної техніки, три кораблі/катери, 60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами (ПММ), сім безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зазначається у повідомленні.