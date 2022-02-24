Росія захопила острів Зміїний, - Держприкордонслужба

Острів Зміїний в Одеській області захопили російські військові. Зв'язок з прикордонниками, які знаходяться на острові з військовими ЗСУ, втрачено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держприкордонслужби України в Facebook.

"Зв'язок з прикордонниками, що знаходяться на остові з воїнами ЗСУ, втрачено. За наявною інформацією острів Зміїний захоплений", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві додали, що на острові зруйнована вся інфраструктура.

Нагадаємо, раніше російські війська своїми обстрілами повністю зруйнували всі будови на острові Зміїний.

Додамо, що ЗСУ ведуть активні бойові дії на напрямках висування противника - РФ. Напружена ситуація на північному і південному напрямках.

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