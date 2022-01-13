Російські війська постійно практикують форму атаки з моря віцеадмірал ВМС

Заступник командувача ВМС віцеадмірал Андрій Тарасов заявив, що вразі вторгнення Росії в Україну з моря, Військово-морські сили дадуть відсіч будь-якій спробі, інформує Sky News.

Віцеадмірал наголосив: "Хочете миру - готуйтеся до війни. З 2014 року ми зосередилися на відновленні морської піхоти та берегової артилерії. Сили, які у нас є на узбережжі, здатні відбити будь-який десант супротивника".

За його словами, війська РФ постійно практикують форму атаки з моря, зокрема в окупованому Криму.

Тарасов підкреслив, що рівень підготовки військ РФ досить високий, і вони постійно практикують подібні дії на полігонах. Він додав, що загроза реальна.

Заступник командувача ВМС звинуватив флот РФ і берегову охорону у ворожій поведінці в Азовському морі, оскільки Росія постійно блокує судноплавство України під виглядом військових навчань. За матеріалами ZN.UA