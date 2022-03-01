Российско-фашистские войска потеряли от ПС ВСУ несколько самолетов, БУКов, колон

Российско-фашистские войска потеряли два самолета с воздуха, 5 самолетов, ракету и вертолет с земли, разбомблены несколько колонн, а Байракторы поразили три цели.

О потерях, нанесенных российским оккупантам в течение суток 28 февраля, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Во время дерзкого авианалета оккупантов на Васильков и Бровары, украинские летчики-истребители перехватили и сбили два российских самолета.

Работу украинских истребителей завершили зенитные ракетные дивизионы С-300, поразив три самолета оккупантов. Воздушные силы сбили пять истребителей. По предварительным данным, это Су-30 и Су-35.

У Киева зенитный ракетный комплекс Бук М-1 сбил крылатую ракету и вертолет врага.

Украинские штурмовики Су-25 работали звеньями и парами и нанесли несколько ракетно-бомбовых ударов по колоннам бронетехники и живой силе противника в Киевской и Житомирской областях.

Удачно отработала и бомбардировочная авиация. Су-24м Воздушных Сил нанесли по меньшей мере четыре сокрушительных бомбовых удара по танковым колоннам, колоннам механизированной техники, автоколонне с горюче-смазочными материалами на Черниговщине и близ Бердянска.

Ну и традиционно, в очередной раз отмечаем ювелирную работу экипажей Bayraktar TB2. На этот раз - три цели - танк противника и два зенитных ракетных комплекса "Бук" оккупантов!

Вместе победим! Слава Украине!

Россия начала масштабное вторжение в Украину утром 24 февраля. От оружия рашистов погибают мирные жители. Дороги Украины усеяны разбитой техникой и мертвыми солдатами русской армии.