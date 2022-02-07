Розвідувальний корабель РФ помітили за 20 морських миль від Одеси

Корабель "Іван Хурс" зафіксовано за 20 морських миль від Одеси. Прикордонники кажуть, що з 2014 року це вже типова ситуація.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Ситуацію прокоментувала помічниця начальника Регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби України Наталя Гуменюк.

"Ми фіксуємо постійно перебування кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації десь неподалік від наших кордонів із 2014 року. Майже весь час вони перебувають у морі, так само і наші кораблі постійно перебувають на службі, моніторять ситуацію, відстежують обстановку. Ми бачимо їх і радіолокаційно, і фізично, ця ситуація абсолютно типова з 2014 року з моменту початку агресії РФ і анексії наших територій", - розповіла вона.

Гуменюк додала, що в морі відбувається та сама "імітація нарощування сил та присутності", нагнітання та психологічний тиск, що й на суходолі. При цьому росіяни перебувають у межах дії міжнародного морського права, за межами територіального моря України.

"Формально це не порушує ніяких питань, територіальної цілісності. Вони перебувають там, де мають право. Наближення до територіального моря так само не регулюється ніякими міжнародними нормативами, а державний кордон України вони не перетинають, зокрема й тому, що тут на службі постійно перебувають наші кораблі", - наголосила Гуменюк.

Речниця також пояснила, що наші кораблі можуть перетинати наш державний кордон для захисту інтересів України у виключній морській економічній зоні. 12 морських миль - це межа територіального моря України, далі починається прилегла зона України, ще далі - виключна морська економічна зона. Це все - межі юридичної компетенції України, і ми маємо право там перебувати, вільно плавати, як і інші судна. За матеріалами Цензор.НЕТ