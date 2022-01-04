США замовили будівництво двох патрульних катерів для України

Міністерство оборони США замовило будівництво двох патрульних катерів Mark VI для України в рамках програми міжурядових закордонних військових продажів Foreign Military Sales. На їх будівництво виділили понад 25 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони США.

Компанія SAFE Boats International (Бремертон, Вашингтон) отримає 25,5 млн доларів на будівництво двох патрульних катерів Mark VI, їх оснащення, активацію і навчання екіпажів.

Роботи будуть проводитися в Такомі, штат Вашингтон. Очікується, що будівництво катерів завершиться до березня 2026 року.

Зараз США законтрактували вже 10 катерів Mark VI для України в рамках програми міжурядових закордонних військових продажів Foreign Military Sales (FMS).

Раніше до України прибули два патрульні катери типу Island зі Сполучених Штатів Америки.

Крім того, флот Військово-морських сил України поповнив гідрографічний катер "Дмитро Чубарь", який виконуватиме завдання в Азовському морі. За матеріалами Прямий канал.