Три тисячі американських добровольців готові воювати за Україну

Три тисячі американських добровольців вирішили долучитися до служби в міжнародному батальйоні, який допоможе Україні протистояти російському полномасштабному вторгненню. Про це "Голосу Америки" повідомив представник посольства України у Вашингтоні, зазначає інформаційний мовник.

Висловили бажання стати добровольцями й в інших країнах. За даними "Голосу Америки", переважно це люди із пострадянських держав, таких як Грузія та Білорусь.

За даними CNN, Росія найближчими днями планує відправити в Україну ще близько тисячі найманців та посилити інтенсивність наступальних операцій. 5 березня, починаючи з 9 ранку за Києвом, оголошується режим тиші. Про це Суспільному повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.