У Генштабі розповіли про нові втрати окупантів. Вже понад 12 000 особового складу

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 10 березня орієнтовно склали 12 000 особового складу, йдеться у зведенні Генштабу.

Серед інших втрат:

335 танків; 1105 бойових броньованих машин; 123 артилерійських системи; 56 РСЗВ; 29 засобів ППО; 49 літаків; 81 гелікоптер; 526 одиниць автомобільної техніки; 3 катери/кораблі; 60 цистерн з ПММ; 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

У Генштабі підкреслили, що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ