У Міноборони прокоментували "терміни вторгнення Росії" від західних ЗМІ

Західні ЗМІ переслідують свої цілі, публікуючи ймовірні терміни російського вторгнення в Україну. Україна разом з партнерами стежить за ситуацією

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Жовта преса" робить це з однією метою, більш серйозна намагається відстежувати й давати справжню правду. І кожен робить свою роботу", - зазначив він.

Україна, за словами глави оборонного відомства, стежить за змінами в обстановці навколо кордонів і звіряє свої дані з тими, що дають зарубіжні партнери.

"Але оцінки, припущення, гіпотези та версії потім шикуються дуже по- різному. І вони дуже сильно залежать від порядку денного тієї країни, звідки, власне, і відбувається цей інформаційний вихід. Тут немає єдиного пояснення, у кожного своя повістка і своя мета. Наша мета - зберегти спокій, зберегти стабільність, і, значить, стійкість в суспільстві", - пояснив Резніков.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ та аналітики намагалися спрогнозувати терміни вторгнення РФ в Україну. Останній раз воно "планувалося" на 15-16 лютого, проте так і не відбулося.

Сьогодні з'явилася нова дата ймовірної атаки - 20 лютого.

Напередодні в Білому домі повідомили, що Росія збільшила свою військову присутність уздовж кордону з Україною, за останні дні там додалося близько 7 тисяч військовослужбовців. При цьому деякі з них прибули напередодні, в середу.

Разом з тим Міноборони РФ 15-16 лютого заявляло про нібито початок відведення військ до місць постійної дислокації. Хоча в НАТО це не підтверджують.