У США вперше пообіцяли Україні не лише оборонну, але й наступальну зброю

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США вже готують черговий пакет військової допомоги Україні. Під час останнього брифінгу він зазначив, що зараз у відомстві намагаються знайти можливості прискорити постачання озброєння.

"Ми не деталізуватимемо, що є в кожній з поставок. У новій пропозиції будуть як оборонні, так і наступальні засоби", - сказав Кірбі.

Варто зауважити, що до цього США не надсилали, і не обіцяли надіслати Україну наступальне озброєння. Та Кірбі, відповідаючи на запитання журналістів, використав саме слова захисні (defensive) та наступальні (offensive). Ймовірно, йшлося про нелетальні та летальні можливості.

25 січня Україна отримала третю партію військової допомоги від США. Згодом глава Міноборони Олексій Резніков анонсував приліт ще одного Jumbo Jet. Усього Україна має прийняти пів сотні таких Боїнгів.

За матеріалами ZN.ua