Ухилення резервістів від призову: яке покарання передбачено законом

В Україні сьогодні, 23 лютого, розпочинається призов на військову службу. Призов стосуватиметься громадян віком від 18 до 60 років, а також офіцерів, рядового та сержантського складу.

У зв'язку з ускладненням безпекової ситуації довкола нашої країни багато громадян самі йдуть до військкоматів. Проте є й ті, які можуть ігнорувати повістки. Забігаючи наперед варто сказати, що за це передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Факти ICTV розбиралися, якою саме може бути відповідальність за ігнорування повістки до військових комісаріатів.

Що робити після отримання повістки?

Резервісти оперативного резерву повинні самостійно з'явитись у свої військові частини або ТЦК та СП (територіальні центри комплектування та соцпідтримки), за телефонним дзвінком або ж отримавши повістку для явки у свій ТЦК.

Якщо резервіст з тих чи інших причин, передбачених Законом не може бути призваним, йому слід особисто надати необхідні документи, зазначають у ЗСУ. Типи відповідальності

Адміністративна відповідальність передбачена ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення військовозобов'язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик без поважних причин тощо.

Відповідальність настає, коли громадянин не з'явився без поважних причин, а виклик здійснювався у встановлений законом спосіб.

Переважно адміністративна відповідальність стосується викликів для проходження медкомісії.

Таке правопорушення тягне за собою накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 грн до 850 грн); повторне правопорушення протягом року від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів (850 - 1700 грн).

Неявка без поважних причин для відправки у військо вже має ознаки кримінального правопорушення.

Згідно із Кримінальним кодексом, ухилення від призову є умисним злочином.

23 квітня 2021 року набрав чинності Закон No 1357-IX Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку".

Закон зокрема запроваджує новий вид військової служби - військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період. Особливий період - це період, пов'язаний із загрозою нападу, небезпекою державній незалежності.

Позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років каратимуть за ухилення від призову на військову службу: під час мобілізації, на особливий період, осіб із числа резервістів в особливий період.

Зазначимо, що президент оголосив про призов у особливий період, а не загальну мобілізацію.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ, Кримінальний Кодекс України. За матеріалами ICTV Факти