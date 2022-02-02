Україна ніколи не ховалася від переговорів із РФ та готова до будь-якого формату – Кулеба

Україна ніколи не ховалася від переговорів щодо вирішення збройного конфлікту і готова зустрічатися з Росією у будь-яких форматах.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу для іноземних журналістів, передає Укрінформ.

«Україна готова зустрічатися з Росією у будь-яких форматах переговорів, аби знайти дипломатичне вирішення 8-річного збройного конфлікту Росії з Україною. Ми ніколи не ховалися від переговорів», - сказав Кулеба.

Кулеба зауважив, що Київ, навпаки, тяжко працює протягом років в Нормандському форматі зі Німеччиною і Францією як медіаторами, аби віднайти дипломатичне рішення.

Глава української дипломатії також привітав нещодавнє відновлення Нормандського формату в Парижі.

«Я сподіваюся на те, що Росія нарешті покаже конструктивне бажання дотримуватися дипломатичного шляху, та організацію нової зустрічі лідерів Нормандської четвірки», - наголосив міністр.

Раніше голова Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що Україна готова до переговорів у форматі 24/7 задля припинення війни, повернення своїх територій і деескалації ситуації на кордонах.