Україна забороняє спортсменам спілкуватися з росіянами в Пекіні

Український уряд закликав своїх спортсменів триматися трохи далі від збірної Росії в Пекіні, пише Spiegel. Підставою є напруженість у відносинах з Москвою. Спортсмени повинні «тримати свої емоції під контролем».

За рекомендацією з Києва, українські спортсмени повинні триматися трохи далі від збірної Росії на зимових Олімпійських іграх у Пекіні. На "патріотичній онлайн-зустрічі" тренерам також рекомендували "не стояти поряд з російськими спортсменами і не фотографуватися", заявив міністр спорту Вадим Гутцайт в інтерв'ю, опублікованому в четвер увечері для інтернет-газети "Tribuna.com"

Міністр розуміє, що за багато років між спортсменами зав'язалися дружні стосунки, але Росія також є країною, з якою «ми воюємо». У цій ситуації вони повинні «тримати свої емоції під контролем».

Водночас з огляду на початок Олімпіади в п’ятницю, міністр дав зрозуміти: «Ми не можемо це заборонити».

За повідомленнями ЗМІ, від українців також вимагають не давати інтерв'ю та коментарі російською мовою. З іншого боку, силовий апарат у Москві звинувачує київське керівництво в антиросійській політиці.