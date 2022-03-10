Українські воїни захопили 10 ворожих танків

На Чернігівщині українські воїни захопили чергові трофеї - 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану машину.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ" у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Сьогодні на Чернігівщині одним з підрозділів ОК "Північ" відбувся бій із силами противника, що переважали. В результаті цього бою ми тепер маємо 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у Чернігівській області Збройні сили України знищили дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М".

24 лютого президент РФ Путін оголосив про початок російського вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють і знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети влучають у житлові будинки. В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію.