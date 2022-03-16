В небе над Черкасской областью система ПВО сбила вражескую ракету
Из людей никто не пострадал. Однако обломки летательного аппарата повредили линию электропередач и спровоцировали возгорание травы.
Очаг огня локализовали работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области.
Над устранением повреждений линии электропередач сейчас активно работают энергетики.
Данные об этом событии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
По состоянию на 16 марта, ситуация в Черкасской области стабильная и контролируемая.
Однако правоохранители еще раз призывают жителей города ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь пребывание в укрытии помогает сохранить жизнь.
Напомним, что обломки еще одной российской ракеты, сбитой в Черкасской области поздно вечером 11 марта, повредили дом и стоящие во дворе автомобили.