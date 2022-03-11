В рф визнали удари по аеродромах у Луцьку та Івано-Франківську

Російські військові визнали, що вранці 11 березня завдали удари по військових аеродромах у Луцьку та Івано-Франківську.

Як передає Укрінформ, це сказав представник міноборони росії ігор конашенков, повідомляють Ведомости.

"Вранці 11 березня високоточною зброєю великої дальності завдано удару по об'єктах військової інфраструктури України. Виведено з ладу військові аеродроми у Луцьку та Івано-Франківську", - заявив конашенков.

Як повідомлялося, вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи. Зараз на місці події працюють військові та ДСНС. Крім того, кілька вибухів пролунали у Луцьку. Нині ліквідується пожежа. Всі обставини встановлюються. На місці працюють відповідні служби.