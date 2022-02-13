В Україну з США прибули ще два літаки з боєприпасами. Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що низка європейських держав, які поки що не надавали Україні військову підтримку, розглядають зараз такі рішення.

В Україну прибули ще два літаки з військовою допомогою США у рамках пакету у розмірі 200 млн доларів, повідомляє посольство США в Україні.

"Sweet 16 та ще 17 - якщо ви розумієте, про що ми: сьогодні вранці до Києва прибули два літаки з американською допомогою швидкого розгортання, щоб посилити оборону України. Ця частина допомоги на 200 млн доларів - боєприпаси та заряди для гранатометів. Ми - разом з Україною", - заявили у посольстві.

Sweet 16 та ще й 17 - якщо ви розумієте, про що ми: сьогодні вранці до Києва прибули два літаки з американською допомогою швидкого розгортання, щоб посилити оборону України. Ця частина допомоги на $200 млн доларів - боєприпаси та заряди для гранатометів. Ми - разом з Україною.

pic.twitter.com/NsYCdNiZCI

- U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 13, 2022

Міністр оборони Олексій Резніков у четвер увечері повідомив, що в Україну із США прибуло ще 130 тонн оборонної зброї.

За його словами, вантаж складається з Javelins, бойових пострілів для гранатометів та іншої оборонної амуніції для Збройних Сил України.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що низка європейських держав, які поки що не надавали Україні військову підтримку, розглядають зараз такі рішення.

За матеріалами Korrespondent.net