Велика Британія передасть Україні протитанкові оборонні системи - Reuters

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що Британія поставить Україні новий пакет систем безпеки, щоб допомогти підвищити її оборонні можливості перед загрозою вторгнення з боку Росії, повідомляє Reuters.

"Ми вирішили поставити Україні легкі протитанкові оборонні системи. Вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії, але Україні їх можна буде використати з метою самооборони", - заявив Уоллес, виступаючи в парламенті.

Також міністр оборони заявив, що запрошує свого російського колегу Сєргєя Лаврова відвідати Лондон у найближчі кілька тижнів для обговорення кризи.

У листопаді 2021 року міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з державним секретарем Великої Британії з питань оборони Беном Воллесом. Темою зустрічі стало посилення двосторонньої співпраці між Україною та Британією.

16 січня МЗС Британії заявило, що Росія має припинити агресію та відвести війська від території України. За матеріалами Reuters, ZN.ua