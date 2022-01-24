Збройні Сили України збільшили на 11 тисяч осіб – Резніков

На сьогодні ЗСУ готові до виконання завдань – Збройні сили України збільшено на 11 тисяч осіб.

Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання РНБО міністр оборони Олексій Резніков, передає Укрінформ.

«Згідно з приписом закону... чисельність ЗСУ була збільшена на 11 тисяч. З яких 10 тисяч – це сили тероборони, одна тисяча - сили спеціальних операцій, які мають забезпечувати рух опору», - сказав він.

Рєзніков уточнив, що 10 тисяч, які будуть військовослужбовцями ЗСУ, сьогодні формуються. Водночас уже сформовано Командування сил тероборони. Сформовано чотири регіональних управління - Схід, Захід, Південь і Північ. Крім того, сьогодні вже сформована у режимі мирного часу відповідна кількість батальйонів, і буде ще 25 бригад.

«На сьогодні всі прикордонні області, в яких розгортаються сили тероборони, вже сформовані на 70 відсотків, що дозволяє виконувати поставленні завдання командуванню ЗСУ», - сказав міністр оборони.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що може виникнути необхідність виділення додаткового фінансування на розгортання Сил територіальної оборони.

За словами міністра, йде обговорення з командуванням тероборони щодо додаткового фінансування, що надалі обговорюватиметься з Прем'єр-міністром та міністром фінансів.

«Після цього ми звернемось до парламенту, можливо за необхідністю внесення змін до державного бюджету, якщо будемо розуміти, що потребуємо додаткового фінансування», - пояснив він.

Резніков зауважив, що триває робота з органами місцевої влади з метою розгортання сил тероборони у режимі особливого періоду. «Працюємо над підготовкою приміщень для розміщення, для зберігання зброї та техніки».

Сьогодні під головуванням Президента України відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони.