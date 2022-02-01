Зеленський доручив розробити законопроєкт про скасування військового призову з 2024 року

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити низку законопроєктів щодо посилення обороноздатності держави. Він пропонує скасувати обов'язковий призов на військову строкову службу.

Про це йдеться у відповідному указі, опублікованому на сайті Офісу президента.

Документ передбачає запровадження інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативи строковій службі та припинення призову на строкову військову службу з 1 січня 2024 року.

Також уряд має внести зміни до закону Про Державний бюджет України на 2022 рік, аби підвищити виплати військовим, підготувати і подати на розгляд парламенту законопроєкти про збільшення кількості контрактників.

Під час засідання Верховної Ради у вівторок, 1 лютого, Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України та привабливість військової служби. Серед іншого, він перебачає збільшення чисельності ЗСУ за три роки на 100 тисяч та створення додаткових 20 бригад.

Раніше глава Міністерства оборони Олексій Резніков казав, що обговорює доречність скасування призову: "Я не хочу зараз давати своє бачення, у мене є відчуття, але я хочу його перевірити, проговоривши з експертами. Моя мрія, щоб за великим рахунком ми перейшли до професійної армії", - сказав він.

У листопаді 2019 року тодішній міністр оборони Андрій Загороднюк казав, що Україна має скасувати обов'язковий призов до армії. Пізніше в Міноборони уточнювали, що відмова від призову протягом найближчих років не планується, але розглядається в рамках реформування армії. За матеріалами nv.ua