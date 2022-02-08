Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам

Президент України заявив, що вакциновані українці старше 60 років безкоштовно отримають якісний сучасний смартфон. Окрім того, вони отримають пільговий тариф.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова президента на Diia Summit.

За його словами, не у всіх є смартфон і не всі вміють користуватися інтернетом.

- Два роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку, а навесні запускаємо нову велику державну програму. Всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримають безоплатний якісний сучасний смартфон і пільговий тариф, - заявив Зеленський.