Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
2022-02-08 15:30
Президент України заявив, що вакциновані українці старше 60 років безкоштовно отримають якісний сучасний смартфон. Окрім того, вони отримають пільговий тариф.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова президента на Diia Summit.
За його словами, не у всіх є смартфон і не всі вміють користуватися інтернетом.
- Два роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку, а навесні запускаємо нову велику державну програму. Всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримають безоплатний якісний сучасний смартфон і пільговий тариф, - заявив Зеленський.