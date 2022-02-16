Зеленський привітав українців з Днем єднання

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українців "єднає єдине бажання - жити, жити у світі, жити щасливо, однією сім'єю, з дітьми з батьками". Такими словами він відкрив телемарафон #UAРазом на українських телеканалах 16 лютого.

"На все це ми маємо повне право, тому що ми вдома, ми в Україні. І ніхто наш будинок не любитиме так, як ми любимо. І тільки ми разом зможемо наш будинок захистити. З днем Єднання, жовто-блакитні!" - сказав Зеленський.

Телемарафон проходитиме сьогодні з 8:00 до 10:00, а також з 19:00 до 22:00 на всіх українських телеканалах. Напередодні президент заснував 16 лютого 2022 року День єднання.

Минулого тижня США попередили союзників у Європі, що вони побоюються нападу Росії на Україну 16 лютого. ЦРУ спільно з Пентагоном проінформували федеральний уряд Німеччини та інші держави НАТО про те, що на підставі нової інформації існують побоювання, що атака на Україну може бути здійснена вже 16 лютого.

Вашингтон попередив союзні столиці про "дуже явну можливість" вторгнення Росії в Україну в найближчі кілька днів, що може спричинити масовану атаку на Київ. При цьому Джейк Салліван, радник Байдена з національної безпеки, заявив, що США не вважають, що Путін віддав "остаточний наказ".

Напередодні, 15 лютого, президент США Джо Байден виступив зі зверненням щодо ситуації в Україні та заявив, що вторгнення РФ в Україну можливе, але якщо Росія зробить цю помилку, сусідні держави не вагатимуться у захисті свободи й готові заплатити будь-яку ціну. За матеріалами ZN.ua