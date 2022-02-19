Зустрічі з Камалою Гарріс: Ми розраховуємо на подальшу підтримку від США, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у розмові з віцепрезидентом США Камалою Гарріс заявив, що розраховує на подальшу підтримку Сполучених Штатів Америки України.

Про це Зеленський заявив під час зустрічі з віцепрезидентом США на полях Мюнхенської конференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Нам необхідні зараз конкретні кроки, конкретна підтримка. Ми (вже - ред) отримуємо підтримку від вас у питаннях оборони для Збройних сил. І ми готові це обговорювати і продовжувати цей діалог, тому що ми дуже зацікавлені в цьому (у підтримці ред). Коли я говорю "ми", я маю на увазі не тільки Україну, тому що наша сильна армія захищає Європу, і ми всі хочемо бути єдиними, хочемо дивитися в мирне майбутнє разом", - сказав Зеленський.