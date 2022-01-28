З'явилися подробиці смерті боксера Вірчиса

Поліція Києва підтвердила, що в ніч проти 28 січня у Дніпровському районі міста на вулиці Раїси Окіпної було знайдено тіло відомого українського боксера Володимира Вірчиса.

Повідомляється, що Вірчис наклав на себе руки шляхом повішення.

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з відміткою "самовбивство". Триває слідство.

Також відомо, що напередодні Володимир Вірчис прийшов на судове засідання у справі Владислава Мангера, якого звинувачують у замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, і зажадав від нього повернути борги.

Володимир Вірчис за 10 років на професійному рингу провів 28 боїв, у яких здобув 26 перемог. За матеріалами UA-Футбол