Дві хвилі комбінованих ударів: Росія за добу атакувала Україну 659 дронами та 44 ракетами

Війська країни-агресора Росії у період з 07:00 15 квітня по 07:00 16 квітня здійснили дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням 703 повітряних цілей. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Росія атакувала Україну 659 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, а також 44 ракетами: 19 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400; 20 крилатими ракетами Х-101; 5 крилатими ракетами Іскандер-К.

Станом на 07:30 протиповітряна оборона України знешкодила 667 російських цілей: 19 крилатих ракет Х-101; 8 балістичних Іскандер-М/С-400; 4 крилаті ракети Іскандер-К; 636 дронів.

Внаслідок атаки зафіксовано влучання 12 ракет та 20 дронів на 26 локаціях, а також падіння збитих цілей та уламків - на 25 локаціях. Інформація щодо однієї крилатої ракети уточнюється.

Повітряні сили попередили, що у небі над Україною залишаються кілька БпЛА РФ.

Вночі 16 квітня у низці регіоні лунали вибухи. У Києві внаслідок масованої атаки четверо людей загинули, понад 48 - постраждали.

В Одесі внаслідок атаки вісім загиблих та 16 поранених. Також окупанти масовано вдарили по Дніпру, двоє людей загинули, ще 30 - постраждали. Повідомляється про влучання у Харкові.