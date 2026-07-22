Начальником Генштабу ЗСУ стане Ігор Скибюк

Новим начальником Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) замість Андрія Гнатова стане Ігор Скибюк.

Про це президент України Володимир Зеленський оголосив у середу, 22 липня.

Зеленський назвав Скибюка дуже досвідченим військовим, який разом з новим головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим пліч-о-пліч захищав Україну. "Важливо, щоб усі складові нашої армії і надалі функціонували абсолютно злагоджено", - наголосив він.

За словами президента, в середу будуть формалізовані рішення щодо заміни керівництва ЗСУ - відповідні укази готуються. Він також повідомив, що разом з Драпатим і виконуючим обов'язки міністра оборони Євгенієм Хмарою визначили, як в подальшому Гнатов і ексголовком ЗСУ Олександр Сирський служитимуть захисту України.