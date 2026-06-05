Палата представників підтримала проєкт про допомогу Україні

Нижня палата Конгресу США схвалила законопроєкт про допомогу Україні та запровадження нових санкцій проти Росії. Відповідний документ під назвою Ukraine Support Act у четвер, 4 червня (за місцевим часом), підтримали 226 конгресменів, проти - 195. Серед тих, хто проголосував "за" - 207 демократів, 18 республіканців і один незалежний конгресмен.

Така підтримка є черговою ознакою розриву практично одностайної підтримки політики президента Дональда Трампа серед членів Республіканської партії, зауважує агенція Reuters.

Допомога для України

У разі набуття чинності законопроєкту буде створено спеціальний фонд для відновлення України. Крім того, документ відновлює повноваження президента США щодо передачі Україні та країнам Східної Європи оборонного майна в позику чи оренду. Водночас Пентагон, згідно з документом, до кінця 2027 року отримає право надавати Україні розвідувальну підтримку, а держдепартамент США зобов'язується посилювати можливості збройних сил і прикордонних структур країн Балтії.

Законопроєкт також передбачає надання допомоги Україні на понад мільярд доларів, а також дозволяє виділення до восьми мільярдів доларів у вигляді прямих позик.

Санкції щодо РФ

Також документ передбачає зобовязання президента США запроваджувати санкції щодо РФ у разі її відмови "щиро вести переговори щодо мирної угоди з Україною" або порушення такої угоди, якщо вона буде укладена.

Зокрема, очільник Білого дому повинен блокувати візи, активи російських осіб та організацій, серед яких - "Росатом" та певні фінансові установи. Президент США також може запровадити 500-відсоткові мита на російські товари та послуги.

Стефанішина: Важливий крок уперед

Посолка України у США Ольга Стефанішина назвала рішення Палати представників "важливим кроком уперед", наголосивши, що воно свідчить про збереження двопартійної підтримки України у Сполучених Штатах. "Я вдячна членам Палати представників за те, що вони тримають Україну на високому рівні порядку денного та просувають законодавство, яке посилює допомогу в галузі безпеки, посилює санкції проти Росії, підтримує відновлення України та підтверджує відповідальність за депортацію українських дітей Росією", - написала вона у X.

Тепер законопроєкт ще має схвалити Сенат США, де частина республіканців виступає за скорочення обсягів зовнішньої допомоги. Втім, як зазначає Reuters, навіть у разі схвалення документа у верхній палаті Конгресу Дональд Трамп, ймовірно, скористається правом вето. Після повернення до Білого дому у січні 2025 року його адміністрація суттєво уповільнила надання допомоги Україні.

Нагадаємо, група сенаторів від обох партій наприкінці минулого тижня надіслала міністру оборони США Піту Гегсету листа з вимогою негайно розблокувати виділення Україні та іншим союзникам у Східній Європі 600 мільйонів доларів допомоги. Йдеться про 400 мільйонів доларів допомоги Україні та ще 200 мільйонів доларів на оборонні програми в Естонії, Латвії та Литві. Ці кошти були виділені Конгресом ще торік.

На початку травня президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні триває через те, що його попередник Джо Байден нібито надав Києву фінансову допомогу на суму 350 мільярдів доларів. За матеріалами DW.