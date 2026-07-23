Зеленський: Ключові завдання для Драпатого і Хмари - закриття неба та реформа ТЦК

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перед новим Головкомом Михайлом Драпатим та т.в.о. міністра оборони Євгенієм Хмарою стоять два ключові завдання - закрити небо та реформувати ТЦК.

Президент каже, що ставив ці завдання попереднім очільникам Міноборони та війська - Михайлу Федорову та Олександру Сирському. За його словами, важливо щоб новопризначені посадовці працювали над ними разом, адже "не можна окремо і щоб хтось винен, хтось не винен".

"Безумовно і Драпатому, і Хмарі, їм прийдеться виконати те головне завдання на сьогодні після довгої виснажливої війни для всіх. (…) Питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального, якщо це можливо сказати так, обличчя мобілізації, - все це, поки не закінчиться війна, прийдеться робити разом, в союзі", - підкреслив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував ексміністру оборони Михайлу Федорову посаду віцепрем'єр-міністра з військових новацій. Володимир Зеленський, За матеріалами Укрінформ.