Зеленський нагородив ще 461 захисника України, 249 із них - посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 461 захисника України, 249 із них - посмертно.

Відповідний указ No637/2026 від 23 липня оприлюднений на сайті глави держави, передає Укрінформ.

У документі вказано, що нагороди присвоєні за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, та самовіддане виконання військового обов'язку.

Зокрема дев'ятьох військовослужбовців Президент удостоїв ордена Богдана Хмельницького, семеро із них удостоєні нагороди посмертно.

Орденом "За мужність" Глава держави нагородив 396 захисників України.

Ще четверо військовослужбовців отримали орден Данила Галицького.

Інші оборонці нагороджені медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" й "За врятоване життя".

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 472 нацгвардійців, поліцейських, рятувальників і прикордонників, 172 із них - посмертно.