Зеленський провів серію зустрічей із командирами: у мережі заговорили про можливі кадрові зміни

Президент Володимир Зеленський провів окремі зустрічі з кількома відомими військовими командирами. На тлі цього в інформаційному просторі активізувалися розмови про можливі кадрові зміни у вищому військовому керівництві. Водночас Генеральний штаб запевняє, що чинне командування продовжує виконувати свої обов'язки.

Зокрема, Зеленський повідомив про зустрічі з командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким, командувачем Сухопутних військ Михайлом Драпатим та Володимиром Горбатюком.

За словами президента, під час розмов обговорювали ситуацію на фронті, стратегію захисту України, взаємодію із союзниками, виконання домовленостей щодо постачання озброєння та перспективи подальших дій.

Після кожної із зустрічей Зеленський наголосив на важливості використання бойового досвіду командирів і координації всіх складових Сил оборони.

Тим часом у соцмережах та окремих медіа почали поширюватися повідомлення про нібито звільнення Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Андрія Гнатова.

У Генеральному штабі ці повідомлення назвали неправдивими.

Там наголосили, що генерал Олександр Сирський продовжує виконувати обов'язки Головнокомандувача ЗСУ, а генерал-лейтенант Андрій Гнатов залишається на посаді начальника Генерального штабу.

У Генштабі також нагадали, що призначення та звільнення з цих посад здійснюються виключно указами президента України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вирішив звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони через тривалий конфлікт із головнокомандувачем ЗСУОлександром Сирським.

До слова, фракція "Європейська Солідарність" закликала кандидата на посаду прем'єр-міністра Сергія Корецького повернути Михайла Федорова до нового складу уряду та доручити йому питання безпеки й оборони.

Крім того, заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров подав рапорт про звільнення. Своє рішення він пояснив можливою відставкою міністра оборони Михайла Федорова та заявив про ризик згортання реформ у сфері протиповітряної оборони. За матеріалами Прямий канал