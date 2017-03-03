3 марта в Украине объявлен днем траура по погибшим горнякам на шахте "Степовой"

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №52/2017 "Об объявлении в Украине дня траура" в связи с трагической гибелью шахтеров в результате аварии, случившейся 2 марта 2017 года на подразделении "Шахта "Степовая" государственного предприятия "Львовуголь".

Как сообщается на официальном сайте главы государства, соответствующим указом с целью чествования памяти погибших 3 марта 2017 года объявлен днем траура в Украине.

Согласно документу, в этот день в 12:00 минутой молчания будет почтена память погибших на всей территории Украины. На домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций будет приспущен Государственный флаг Украины.

Также в этот день отменяются все развлекательно-концертные мероприятия, для чего должны быть внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Как сообщалось, 2 марта в 12:46 в с. Глухов Сокальского района Львовской области на шахте №10 "Степовая" ОАО "Львовуголь" в результате взрыва произошло обрушение горной породы. На шахте работало 172 горняка, 8 погибли.

По данным Минобороны, 14 травмированных госпитализированы в Червоноградскую центральную городскую больницу (два человека в реанимации, 11 - в хирургии, один – в травматологии). По оперативной информации двое пострадавших находится в тяжелом состоянии, 12 – в состоянии средней тяжести.