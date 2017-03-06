Авдеевка опять без энергоснабжения

В результате очередного обстрела со стороны боевиков г.Авдеевка Донецкой области вновь осталась без энергоснабжения, сообщает штаб АТО в воскресенье вечером.

"Только что Авдеевка опять осталась без электроснабжения. Мобильная связь работает с перебоями. При этом вода в жилье пока подается. Такая ситуация в городе случилась в результате очередного обстрела тяжелым вооружением со стороны российско-оккупационных войск", - сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook в воскресенье.

В штабе заявляют, что объемы повреждений на линиях электропередач еще неизвестны, информация уточняется.

В настоящее время ведется подключение критических объектов инфраструктуры Авдеевки к электрогенераторам.

По данным главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, линия электропередач, питающая город, была повреждена около 16.00. "Авдеевка опять без электроснабжения. Сегодня около 16-ти часов опять повреждена линия электропередач", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

"За выработанным алгоритмом подключаем жизненно важные объекты города к автономному энергопитанию. В резервуарах города есть определенный запас воды, который набрался от вчерашнего дня, когда была возобновлена робота ДФС", - добавил глава обладминистрации.

П.Жебривский также сообщил, что в настоящее время готовится заявка, которая будет направления российской стороне в СЦКК, "чтобы выйти на восстановление" ЛЭП.

Питающая Авдеевку ЛЭП обеспечивает также энергоснабжение Донецкой фильтровальной станции (ДФС), которая обслуживает не только Авдеевку, но и подконтрольные боевикам г.Ясиноватая и часть г.Донецк.

Как сообщалось, 28 февраля в Авдеевке было восстановлено электроснабжение, прерванное 24 февраля в результате боевых действий и порыва воздушной высоковольтной линии электропередач 110 кВ. Водоснабжение осуществлялось по графику и было окончательно восстановлено лишь вечером 4 марта.