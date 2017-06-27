Автомобиль сотрудника ГУР Минобороны подорвали при помощи взрывного устройства - МВД

В автомобиле, который взорвался сегодня утром в Киеве и в результате чего погиб военнослужащий Минобороны, была заложена взрывчатка.

Об этом заявил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко журналистам во вторник.

"Взрывчатка была заложена снизу автомобиля. Опять же, после экспертизы будет выяснено - внутри или под днищем автомобиля. Тип взрывчатки, а также ее количество будет позже установлено", - отметил Крищенко.

Он уточнил, что взрыв был один. "Зафиксирован один (взрыв). Пока что. Возможно, дополнительно какой-то раздался чуть позже, но после изучения мы уже сможем разделить какие-то временные (границы), через сколько прогремел второй", - подчеркнул руководитель полиции Киева.

При этом он не стал прогнозировать, сколько может длиться расследование.

Крищенко также проинформировал, что случайные прохожие - мужчина и женщина, которые пострадали в результате взрыва, от госпитализации отказались.

Как сообщал Укринформ, во вторник утром на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская в Киеве взорвался автомобиль Mercedes, в результате чего погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал.