Более 100 тысяч жителей Львова остались без центрального отопления в результате аварии на трубопроводе, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

По данным пресс-службы, авария произошла на трубопроводе на проспекте Червоной Калины. Для проведения работ по ликвидации аварии приостановлена подача тепла жителям жилого массива Сихов и частично - Нового Львова.

По предварительным данным, подачу тепла планируют возобновить до 18.00 понедельника.