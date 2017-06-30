Более 800 населенных пунктов в 10 областях остались без света

В период с 29 на 30 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 881 населенного пункта в 10 областях.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Волынской области обесточено 236 населенных пунктов, в Хмельницкой – 262, Львовской – 135, Черновицкой – 76, Тернопольской – 69, Винницкой – 37, Житомирской – 28, Ровенской – 22, Киевской – 15, Луганской – 1.

К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Кроме этого на территории Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областей в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра, разряд молнии) погибли 4 человека и пострадало 2 человека, повалено 216 деревьев, повреждено 75 кровель жилых домов и 50 объектов социально бытовой сферы.