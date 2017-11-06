ДТП в Харькове: суд отказался признать потерпевшим второго участника аварии

Киевский районный суд Харькова отказался признать потерпевшим второго участника аварии на Сумской, которая произошла 18 октября 2017 года. Об этом сообщает местное издание NewsRoom со ссылкой на соответствующее решение суда. Согласно сообщению, суд отклонил жалобу адвоката Геннадия Дронова (водитель Volkswagen Touareg, - ред.) на то, что следователь не признал его потерпевшим. Как сообщается, соответствующую жалобу подал адвокат Сергей Перепелица. Соответствующее ходатайство поступило в Киевский районный суд Харькова 30 октября 2017 года, в котором заявители просят признать незаконными действия следователя отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта СУ ГУ НП в Харьковской области, которые заключаются в отказе в признании Дронова потерпевшим. Судья указанную просьбу отклонил. По мнению судьи Светланы Муратовой, принимать решение о статусе Дронова необходимо после проведения всех необходимых следственных действий и экспертиз. Напомним, ранее сообщалось, что 30 октября одного из пострадавших в ДТП в Харькове выписали с больницы. Отметим, вечером 18 октября в центре Харькова на улице Сумской произошло ДТП: девушка на автомобиле "Лексус" после столкновения с Volkswagen Touareg сбила людей. В результате аварии погибли 6 человек.

