Два пилота погибли вследствие крушения военного самолета в Хмельницкой области

Два пилота военного самолета Л-39 погибли во время крушения в Хмельницкой области в районе г. Староконстантинов, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник пресс-службы командования Воздушных сил ВСУ Роман Юрчило.

"Связь с судном во время его тренировочного полета была потеряна в 12.20. Самолет Л-39 упал в районе города Староконстантинов. Два пилота погибли", - сказал он агентству в пятницу.

Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ на странице в соцсети Фейсбук, на месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы.

Причины авиационной катастрофы выясняются.

По информации пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, самолет упал в поле неподалеку с. Веселовка (Красиловский район).

"Упал учебно-тренировочный военный самолет Л-39, который вылетел из военного аэродрома г.Староконстантинов", - говорится в сообщении ГСЧС.

На месте работают, кроме правоохранителей, кареты "скорой помощи", подразделение ГСЧС (одна единица техники и 6 человек личного состава).

Л-39 – учебно-тренировочный самолет, экипаж 2 человека.