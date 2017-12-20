Движение транспорта на автодороге "Киев–Одесса" в Черкасской области восстановлено

Движение транспорта на автодороге "Киев–Одесса" на границе Киевской и Черкасской областей восстановлено в обоих направлениях, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Уже полчаса как движение на автодороге Киев-Одесса на границе Киевской и Черкасской областей восстановлено в обоих направлениях. Пока медленно", - написал он на своей странице в микроблоге Twitter в среду.

Ранее в этот день глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что на границе Черкасской и Киевской областей в снежном плену более суток остаются около 100 большегрузных автомобилей.

Министр добавил, что для разрешения ситуации направил на место главу Национальной полиции Сергея Князева и главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина.

Позже в Нацполиции сообщили, что созданный штаб принял решение о формировании колонны из застрявшего на участке автодороги "Киев–Одесса" (на территории Черкасской области) грузового транспорта с целью освобождения проезда для специальной техники и перераспределения движения транспорта.

Также будет перераспределено движение транспорта, чтобы уменьшить нагрузку на проблемном участке трассы - часть транспорта направят на Черкассы и Винницу.