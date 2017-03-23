Двое людей ранены в результате взрывов на складах Минобороны в Харьковской области

В результате взрывов на артиллерийских складах Министерства обороны возле г.Балаклея Харьковской области два человека получили ранения, сообщает Национальная полиция Украины в Харьковской области.

"Двое раненых, их повезли в больницу. Возраст, тяжесть ранения - пока не знаем. Уточняем",- сказали агентству "Интерфакс-Украина" в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Собеседник агентства также сообщил, что зона эвакуации расширена до 10 км.