Французские ученые обнаружили утечку радиации в районе России или Казахстана

На территории Российской Федерации или Казахстана произошла утечка радиации. Об это говорится в сообщении Института ядерной и радиационной безопасности Франции.

Ученые института предполагают, что авария произошла в последнюю неделю сентября и начале октября.

Указано, что радиоактивный изотоп рутений-106 обнаружили в атмосфере Европы несколько европейских структур, которые занимаются мониторингом радиационного загрязнения.

По данным института, утечка была серьезной, и, если бы авария такого масштаба произошла во Франции, понадобилась бы эвакуация людей или укрытие в защитных сооружениях в радиусе нескольких км от места утечки.

При этом ученые исключили возможность утечки из-за падения работающего на рутении спутника, поскольку расследование показало, что в указанный период подобные спутники не падали.

В сообщении отмечается, что французский институт задействовал все имеющиеся в его распоряжении средства радиологического мониторинга и проведенные замеры показали, что следы рутения обнаруживались на нескольких мониторинговых станциях в период с 27 сентября по 13 октября. Однако после этого радиоактивное вещество в атмосфере не обнаруживалось.

Данные других европейских станций мониторинга подтвердили наличие рутения- 106 в атмосфере большинства европейских стран в начале октября.

Предполагается, что зоной утечки рутения возможно стала территория между Волгой и Уралом, к югу от Уральских гор, однако ученые отметили, что указать точное место выброса невозможно. Напомним, в середине октября министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что в Украине из-за плохого состояния окружающей среды каждые два часа умирают 3 человека. По материалам РБК-Україна