Газоснабжение 16 населенных пунктов в Винницкой области приостановлено из-за взрывов боеприпасов на арсенале под Калиновкой, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ПАО "Винницагаз".

"В целях безопасности прекращена подача газа в 16 населенных пунктов Винницкого и Калиновского районов, это 15 тыс. абонентов", - отметили в пресс-службе компании.

В "Винницагазе" добавили, что в рисковой зоне находятся газопроводы низкого, среднего и высокого давления.

"На данный момент мы приостановили подачу, поэтому никаких неожиданностей с газопроводами быть не должно … Речь о возобновлении газоснабжения пока не идет – необходимо дождаться, пока взрывы на территории арсенала прекратятся, пожар буде локализован и можно будет обследовать трубопроводы на предмет возможных повреждений", - отметили в компании.

Как сообщалось, при взрывах на арсенале в Балаклее (Харьковская обл.), понадобилась неделя, прежде, чем газовики получили доступ для обследования газопроводов.