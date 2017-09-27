Интенсивность взрывов под Винницей составляет до трех в минуту - ОГА

Взрывы в Калиновке продолжаются не с такой частотой, как ночью. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Винницкой области, передает "112 Украина". В пресс-службе ГСЧС отметили, что ситуация стабилизируется. Так, первый заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гыжко, в комментарии сообщил, что интенсивность взрывов составляет до трех в минуту. "Принимаются все меры, чтобы не было распространения огня. Проводится разведка территории арсенала. Воинская часть обесточена, личный состав арсенала находится в укрытиях", - сообщил начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник. Также Сеник добавил, что "такие хранилища, склады с боеприпасами в Киеве и окрестностях города отсутствуют".

