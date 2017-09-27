Из-за взрывов под Калиновкой остановлена работа трех газораспределительных станций

Из-за взрывов на складе боеприпасов Министерства обороны Украины под городом Калиновка (Винницкая область) остановлена ​​работа трех газораспределительных станций. Об этом сообщил советник министра энергетики Украины Максим Белявский в Facebook. "Остановлена ​​работа трех газораспределительных станций. На транзит ситуация не влияет, кольцевая схема газоснабжения областного центра позволяет полностью обеспечивать жителей голубым топливом", - отметил Белявский.

Пожар на территории арсенала Министерства обороны Украины под Калиновкой начался вечером 26 сентября. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что с прилегающих территорий эвакуировали 24 тыс. человек. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что территория возможного поражения от взрывов составляет около 5 километров. Под эвакуацию попали Калиновка и ряд сел, которые находятся рядом. Он пообещал, что власти сделают все, чтобы максимально быстро восстановить нормальную жизнь в районе.

