Количество эвакуированных из-за взрывов под Калиновкой выросло до около 30 тыс. человек

Из-за взрывов на складе боеприпасов Министерства оборооны Украины под Калиновкой Винницкой области по состоянию на 8:00 27 сентября эвакуировали около 30 тыс. человек. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). По данным ГСЧС, травмирован один человек. Пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали в Винницкую Центральную районную больницу. При этом в Винницкой ОГА сообщили о двух пострадавших женщинах. Сейчас закрыто движение всех видов транспорта, в том числе: автотранспорта на автодороге Житомир - Могилев - Подольский; железнодорожного транспорта на перегоне Сосенко - Калиновка Юго-Западной железной дороги; воздушного транспорта в радиусе 50 километров от города Калиновка.

