На трассе Одесса-Рени неизвестные обстреляли рейсовый автобус

Возле села Холмское Арцизкого района Одесской области на трассе Одесса-Рени неизвестные произвели несколько выстрелов в рейсовый автобус "Рени-Борисполь".

Как сообщает в четверг полиция Одесской области, инцидент произошел 12 декабря в 21:00. Злоумышленники стреляли с обочины дороги, предположительно из ружья.

В результате обстрела были повреждены фары транспортного средства и внешнее покрытие. Злоумышленники скрылись с места преступления.

В автобусе находилось 12 пассажиров, никто не пострадал.

По данному факту открыто уголовное производство за ч.4 ст.296 (хулиганство) Криминального кодекса Украины. Преступников ждет наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.