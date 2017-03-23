Около 20 тыс. человек эвакуированы из ближайших к горящим артскладам Минобороны населенных пунктов

По состоянию на 7.30 четверга из населенных пунктов, расположенных поблизости от горящих артиллерийских складов Министерства обороны Украины в Харьковской области.

В обнародованной на сайте ГСЧС Украины информации отмечается, что из с.Вербовка эвакуированы 2,7тыс. человек, из с.Яковенково – 806 человек, из г.Балаклея эвакуированы более 16тыс. 317 человек.

На месте происшествия от ГСЧС задействованы 55 автоцистерн, 24 единицы вспомогательной техники ГСЧС и 362 человека личного состава. Также работает 25 автомобилей скорой помощи, более 100 сотрудников скорой помощи, от Национальной полиции - 40 автомобилей и более 150 человек личного состава.