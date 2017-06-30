Площадь пожара в чернобыльской зоне сократилась до 8 га, радиационный фон в норме

Площадь пожара в Лубянском лесничестве в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения удалось сократить до 8 га, сообщается на официальном сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в пятницу.

"По состоянию на 11:00 30 июня гашение пожара продолжается. На протяжении ночи площадь пожара сокращена с 25 до 8 гектар. В 337 лесном квартале пожар локализован, в 336 квартале - наблюдаются отдельные ячейки… Угроза распространения огня на другие лесные кварталы отсутствует", - указано в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что привлечение наземных сил для ликвидации пожара усложнено повышением радиационного фона в ячейке горения.

"С 6:00 привлечены два пожарных самолета и один вертолет с водосливным устройством. Общий радиационный фон по зоне отчуждения составляет 0,03-0,04 мР/час (допустимый 0,08 мР/час)", - информируют в ГСЧС.

При этом в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины заявляют, что в зоне отчуждения не наблюдается ухудшения радиационной ситуации.

"Учитывая радиологическую значимость пожара, на территории зоны отчуждения усилен контроль радиационной ситуации. В оперативном режиме анализируются данные о мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (ПЕД) и содержимого радионуклидов в воздухе в районе пожара", - добавили в ГСЧС.

Как сообщалось, 29 июня в 12:35 произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки в Зоне отчуждения, предварительно при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги. Площадь пожара в четверг достигала 25 га. Утром в пятницу сообщалось о том, что за ночь площадь пожара была уменьшена до 12 га.